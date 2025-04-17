Доксициклін (Doxycycline)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 621 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Економія при броні: -1,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,49
Економія при броні: -7,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,49
Економія при броні: -7,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,10
Економія при броні: -3,25 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,49
Економія при броні: -7,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,68
Економія при броні: -2,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,53
Економія при броні: -3,42 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,49
Економія при броні: -7,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,36
Економія при броні: -2,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Економія при броні: -1,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
1.6 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,49
Економія при броні: -7,36 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"