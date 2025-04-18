Доксициклін (Doxycycline)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,94
Економія при броні: -1,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,21
Економія при броні: -2,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,35
Економія при броні: -2,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,09
Економія при броні: -2,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,21
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,65
Економія при броні: -2,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,63
Економія при броні: -3,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,37
Економія при броні: -3,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,22
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,58
Економія при броні: -3,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,96
Економія при броні: -2,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,78
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Доксициклін капсули 100 мг блістер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,82
Економія при броні: -1,76 грн