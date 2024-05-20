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Алмагель® суспензія оральна пакетик 10 мл, №20 - Запоріжжя (247693) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
340,00
Економія: -70,00 грн
270,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: суспензія оральна (18)
320,00
Економія: -50,00 грн
270,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: пакетик (17)
280,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), пакетик (11)
308,13
Економія: -45,40 грн
262,73 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), пакетик (17)
280,02
Економія: -47,07 грн
232,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
259,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: суспензія оральна (19)
274,99
Економія: -28,77 грн
246,22 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
320,00
Економія: -50,00 грн
270,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), пакетик (1)
245,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
320,00
Економія: -50,00 грн
270,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), пакетик (11)
311,70
Економія: -68,80 грн
242,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
279,99
Економія: -33,77 грн
246,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2), пакетик (10)
250,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: пакетик (7)
295,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: суспензія оральна (17)
248,49 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
320,00
Економія: -50,00 грн
270,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), пакетик (7)
296,58
Економія: -62,51 грн
234,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
281,63
Економія: -38,33 грн
243,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), пакетик (14)
303,10
Економія: -56,70 грн
246,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1), пакетик (14)
310,64
Економія: -64,92 грн
245,72 грн