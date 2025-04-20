Верапамілу гідрохлорид (Verapamil)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,77
Економія при броні: -2,73 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,20
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
3.1 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,63
Економія при броні: -10,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,43
Економія при броні: -15,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,40
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,46
Економія при броні: -8,26 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,80
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,14
Економія при броні: -9,54 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
4.3 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
4.4 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,30
Економія при броні: -5,27 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"