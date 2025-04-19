Верапамілу гідрохлорид (Verapamil)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,05
Економія при броні: -7,52 грн
Подорожник
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Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,60
Економія при броні: -5,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,40
Економія при броні: -5,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,60
Економія при броні: -5,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,60
Економія при броні: -5,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,80
Економія при броні: -4,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,60
Економія при броні: -5,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Федьковича, 26
1.2 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Франка Івана, 26
1.3 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
16,63
Економія при броні: -1,32 грн