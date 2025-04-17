Верапамілу гідрохлорид (Verapamil)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 277 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
47,54
Економія при броні: -3,72 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,22
Економія при броні: -3,38 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,31
Економія при броні: -6,69 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,13
Економія при броні: -14,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,70
Економія при броні: -0,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,33
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,25
Економія при броні: -12,00 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
39,65
Економія при броні: -2,30 грн