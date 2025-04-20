Верапамілу гідрохлорид (Verapamil)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,92
Економія при броні: -11,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,12
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,82
Економія при броні: -2,68 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,46
Економія при броні: -13,65 грн
Мед-сервіс
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Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,40
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,54
Економія при броні: -5,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,44
Економія при броні: -8,63 грн