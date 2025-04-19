Верапамілу гідрохлорид (Verapamil)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,34
Економія при броні: -3,69 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,23
Економія при броні: -9,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,76
Економія при броні: -5,63 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,38
Економія при броні: -4,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,00
Економія при броні: -4,16 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,21
Економія при броні: -11,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,91
Економія при броні: -12,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,36
Економія при броні: -9,77 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,60
Економія при броні: -12,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,81
Економія при броні: -4,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,83
Економія при броні: -3,58 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,80
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,24
Економія при броні: -16,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,08
Економія при броні: -3,81 грн