Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
256,76
Економія при броні: -37,15 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
404,08
Економія при броні: -61,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
256,10
Економія при броні: -27,30 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
291,23
Економія при броні: -22,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,50
Економія при броні: -17,70 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
302,25
Економія при броні: -33,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00
Економія при броні: -17,20 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
255,70
Економія при броні: -26,90 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,60
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
253,81
Економія при броні: -34,20 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
399,44
Економія при броні: -52,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
397,40
Економія при броні: -55,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
185,10
Економія при броні: -13,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
404,20
Економія при броні: -46,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
257,00
Економія при броні: -28,20 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
403,60
Економія при броні: -45,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
266,54
Економія при броні: -45,95 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
404,61
Економія при броні: -58,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
257,00
Економія при броні: -28,20 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
257,00
Економія при броні: -28,20 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
303,15
Економія при броні: -34,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,20
Економія при броні: -17,40 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
398,60
Економія при броні: -40,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,80
Економія при броні: -18,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
258,00
Економія при броні: -29,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,50
Економія при броні: -17,70 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
198,65
Економія при броні: -19,75 грн