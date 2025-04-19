Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
401,19
Економія при броні: -14,89 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
193,50
Економія при броні: -23,70 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
256,10
Економія при броні: -29,70 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
420,02
Економія при броні: -22,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
257,55
Економія при броні: -33,44 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
403,60
Економія при броні: -50,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,60
Економія при броні: -21,20 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
403,60
Економія при броні: -47,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн