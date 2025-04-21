Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
257,50
Економія при броні: -32,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,90
Економія при броні: -36,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
257,65
Економія при броні: -33,45 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
403,75
Економія при броні: -51,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
257,00
Економія при броні: -31,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
248,50
Економія при броні: -23,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
186,45
Економія при броні: -17,33 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
390,20
Економія при броні: -36,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
248,50
Економія при броні: -23,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
391,30
Економія при броні: -37,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,70 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
257,50
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
256,15
Економія при броні: -35,41 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,50
Економія при броні: -22,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
252,25
Економія при броні: -32,52 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
401,11
Економія при броні: -46,57 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,70 грн