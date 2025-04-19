Львів (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
255,70
Економія при броні: -34,80 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
354,30
Економія при броні: -6,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,60
Економія при броні: -25,70 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
226,60
Економія при броні: -5,70 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
128,75
Економія при броні: -18,30 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,80
Економія при броні: -39,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
226,70
Економія при броні: -5,80 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
358,60
Економія при броні: -10,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
226,70
Економія при броні: -5,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,60
Економія при броні: -25,70 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,60
Економія при броні: -39,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
113,35
Економія при броні: -2,90 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн