Київ (адресу не вказано)
Доступно в 438 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
248,10
Економія при броні: -15,20 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,80
Економія при броні: -21,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,40
Економія при броні: -14,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
404,90
Економія при броні: -36,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
267,04
Економія при броні: -41,41 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
428,12
Економія при броні: -71,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
259,10
Економія при броні: -26,20 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
256,20
Економія при броні: -23,30 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,80
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
253,81
Економія при броні: -35,65 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
259,10
Економія при броні: -26,20 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,70
Економія при броні: -13,80 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
258,40
Економія при броні: -34,28 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
253,71
Економія при броні: -34,37 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн