Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
256,66
Економія при броні: -46,92 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
424,97
Економія при броні: -84,85 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
232,00
Економія при броні: -22,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
364,00
Економія при броні: -36,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
256,76
Економія при броні: -32,80 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
416,71
Економія при броні: -63,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
258,72
Економія при броні: -30,61 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
255,96
Економія при броні: -44,22 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
423,80
Економія при броні: -82,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
170,02
Економія при броні: -5,63 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
356,40
Економія при броні: -11,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
254,32
Економія при броні: -42,58 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
404,41
Економія при броні: -63,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
273,28
Економія при броні: -57,22 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
414,19
Економія при броні: -73,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
227,30
Економія при броні: -8,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
357,20
Економія при броні: -12,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
260,18
Економія при броні: -44,12 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
258,13
Економія при броні: -42,07 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
410,47
Економія при броні: -69,35 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
260,49
Економія при броні: -43,82 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
409,96
Економія при броні: -68,75 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
232,00
Економія при броні: -26,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
364,00
Економія при броні: -39,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
226,20
Економія при броні: -7,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
355,80
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
408,19
Економія при броні: -60,46 грн