Харків (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
414,94
Економія при броні: -29,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,00
Економія при броні: -18,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,20
Економія при броні: -17,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
258,00
Економія при броні: -29,20 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
257,00
Економія при броні: -28,20 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,80
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
387,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс