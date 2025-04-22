Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
185,70
Економія при броні: -15,08 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
129,55
Економія при броні: -15,80 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,60
Економія при броні: -20,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
259,10
Економія при броні: -31,60 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
405,30
Економія при броні: -48,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
259,10
Економія при броні: -31,60 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
407,40
Економія при броні: -50,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
268,77
Економія при броні: -45,32 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
314,97
Економія при броні: -50,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
256,90
Економія при броні: -29,40 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
403,00
Економія при броні: -46,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
258,20
Економія при броні: -30,70 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
258,20
Економія при броні: -30,70 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
253,50
Економія при броні: -26,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
398,60
Економія при броні: -41,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
259,08
Економія при броні: -35,54 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
424,30
Економія при броні: -74,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блістер №28
Егіс
247,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блістер №28
Егіс
389,00 грн