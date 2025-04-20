Примолют-Нор (Primolut-Nor)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
128,23
Економія при броні: -3,98 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
146,84
Економія при броні: -14,21 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
273,00
Економія при броні: -30,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
273,00
Економія при броні: -27,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
269,20
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
239,42
Економія при броні: -9,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
290,14
Економія при броні: -31,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
265,52
Економія при броні: -26,63 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
287,95
Економія при броні: -41,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
309,84
Економія при броні: -18,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн