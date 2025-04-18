Примолют-Нор (Primolut-Nor)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
287,39
Економія при броні: -9,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
127,14
Економія при броні: -4,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
257,60
Економія при броні: -0,60 грн