Примолют-Нор (Primolut-Nor)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
268,67
Економія при броні: -20,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
301,25
Економія при броні: -11,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
310,85
Економія при броні: -43,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
279,98
Економія при броні: -32,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
307,73
Економія при броні: -19,62 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
297,16
Економія при броні: -41,97 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
312,11
Економія при броні: -47,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
267,90
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
134,38
Економія при броні: -19,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн