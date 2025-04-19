Примолют-Нор (Primolut-Nor)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
296,01
Економія при броні: -43,89 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
291,90
Економія при броні: -31,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
269,20
Економія при броні: -8,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
267,90
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
135,69
Економія при броні: -8,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
134,60
Економія при броні: -4,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
269,20
Економія при броні: -8,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
307,47
Економія при броні: -49,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
267,90
Економія при броні: -7,50 грн