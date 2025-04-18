Примолют-Нор (Primolut-Nor)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 730 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,04
Економія при броні: -44,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
296,40
Економія при броні: -44,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
294,60
Економія при броні: -40,28 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
306,83
Економія при броні: -48,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
141,30
Економія при броні: -5,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
298,79
Економія при броні: -45,20 грн