Примолют-Нор (Primolut-Nor)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
269,29
Економія при броні: -49,73 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
273,00
Економія при броні: -52,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,07
Економія при броні: -14,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,57
Економія при броні: -46,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
275,83
Економія при броні: -47,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
306,31
Економія при броні: -48,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
279,13
Економія при броні: -50,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
277,55
Економія при броні: -37,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
135,41
Економія при броні: -15,61 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
311,53
Економія при броні: -21,47 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
273,00
Економія при броні: -52,20 грн