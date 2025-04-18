Примолют-Нор (Primolut-Nor)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 285 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
287,65
Економія при броні: -29,53 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
294,07
Економія при броні: -43,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
278,20
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
278,20
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
302,48
Економія при броні: -43,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
280,25
Економія при броні: -12,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр