Примолют-Нор (Primolut-Nor)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 214 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
289,79
Економія при броні: -29,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
309,81
Економія при броні: -49,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00
Економія при броні: -30,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
286,01
Економія при броні: -30,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
307,20
Економія при броні: -16,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
278,20
Економія при броні: -16,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
141,03
Економія при броні: -13,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
141,54
Економія при броні: -13,81 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,40
Економія при броні: -49,54 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
273,33
Економія при броні: -13,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
278,26
Економія при броні: -17,89 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
300,99
Економія при броні: -58,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,38
Економія при броні: -49,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
280,17
Економія при броні: -37,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
259,68
Економія при броні: -17,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
286,41
Економія при броні: -40,56 грн