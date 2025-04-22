Примолют-Нор (Primolut-Nor)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
236,14
Економія при броні: -7,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
271,85
Економія при броні: -24,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
306,84
Економія при броні: -18,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
270,87
Економія при броні: -23,74 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
113,51
Економія при броні: -3,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
261,46
Економія при броні: -10,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
292,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
272,25
Економія при броні: -15,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
288,21
Економія при броні: -9,85 грн