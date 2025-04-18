Київ (адресу не вказано)
Доступно в 427 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
779,60
Економія при броні: -45,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
779,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
779,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
779,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
779,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
779,90 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
779,66
Економія при броні: -23,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
779,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
779,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
779,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
779,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
779,90 грн