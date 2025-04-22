Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
759,86
Економія при броні: -22,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 23
4.3 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Десна, вул. Франка Івана, 46
72.7 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
794,40
Економія при броні: -14,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Дружби, 9
112.5 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
779,60
Економія при броні: -68,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 13
114.3 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
115.0 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1
115.5 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Успенська, 1
115.6 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
779,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
685,00
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Б
116.1 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
117.2 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Милославська, 6
117.4 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будищанська, 7-Г
117.9 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Радунська, 7
118.0 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
118.4 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 75/2
118.7 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Градинська, 11
119.1 км
Клімонорм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0.15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва