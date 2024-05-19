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Аскорбінова кислота-Дарниця розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Львів (65967) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 201 аптеці
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
74,81
Економія: -9,43 грн
65,38 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
66,34
Економія: -0,79 грн
65,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2), ампула (2)
68,38
Економія: -11,90 грн
56,48 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
57,96 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
69,99
Економія: -9,92 грн
60,07 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
68,56 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
74,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -20,43 грн
60,07 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
53,96
Економія: -2,58 грн
51,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), ампула (5)
70,10
Економія: -17,17 грн
52,93 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
74,35 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
67,50
Економія: -7,43 грн
60,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
86,50
Економія: -26,43 грн
60,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
76,99
Економія: -16,92 грн
60,07 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
74,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
83,99
Економія: -23,92 грн
60,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (3)
53,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
74,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
65,50
Економія: -5,43 грн
60,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
77,50
Економія: -17,43 грн
60,07 грн