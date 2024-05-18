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Аскорбінова кислота-Дарниця розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Харків (65967) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 395 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (3)
72,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2), ампула (4)
72,50
Економія: -20,40 грн
52,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: ампула (2)
56,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: ампула (7)
56,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: ампула (9)
59,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
70,14
Економія: -18,03 грн
52,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), ампула (2)
60,20 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4), ампула (5)
59,30 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: ампула (6)
60,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
83,60
Економія: -23,60 грн
60,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
55,80 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
80,20
Економія: -19,50 грн
60,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
71,99
Економія: -11,90 грн
60,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3)
56,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1), ампула (8)
60,20 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
53,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1), ампула (6)
56,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1), ампула (2)
60,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
61,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2), ампула (1)
60,00 грн