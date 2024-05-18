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Аскорбінова кислота-Дарниця розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (65967) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 251 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2), ампула (5)
71,66
Економія: -18,25 грн
53,41 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (4), ампула (8)
69,02
Економія: -15,61 грн
53,41 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: ампула (5)
71,60
Економія: -10,90 грн
60,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1), ампула (7)
59,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
68,99
Економія: -8,90 грн
60,09 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: ампула (8)
82,70
Економія: -22,00 грн
60,70 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), ампула (7)
66,71
Економія: -2,71 грн
64,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (4)
60,48 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (3)
70,28
Економія: -13,82 грн
56,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2), ампула (2)
74,63
Економія: -18,15 грн
56,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
68,99
Економія: -8,90 грн
60,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
71,19
Економія: -6,01 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), ампула (5)
72,42
Економія: -7,25 грн
65,17 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (6), ампула (1)
70,12
Економія: -8,94 грн
61,18 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
67,36
Економія: -10,91 грн
56,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (4), ампула (8)
68,04
Економія: -11,59 грн
56,45 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (5), ампула (7)
66,28
Економія: -12,84 грн
53,44 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
61,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1), ампула (5)
57,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2), ампула (2)
73,60
Економія: -12,42 грн
61,18 грн