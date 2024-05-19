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Аскорбінова кислота-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Львів (41129) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
84,54
Економія: -10,65 грн
73,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
76,93
Економія: -11,88 грн
65,05 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
66,56 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
79,99
Економія: -12,09 грн
67,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
81,35 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
73,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (3)
60,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
81,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (6)
88,50
Економія: -20,60 грн
67,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
90,99
Економія: -23,09 грн
67,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
81,35 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2), ампула (2)
68,35
Економія: -8,46 грн
59,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
78,47
Економія: -13,39 грн
65,08 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
81,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
97,50
Економія: -29,60 грн
67,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
81,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
86,50
Економія: -18,60 грн
67,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
103,50
Економія: -35,60 грн
67,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (2)
81,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
72,50
Економія: -4,60 грн
67,90 грн