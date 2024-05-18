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Аскорбінова кислота-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Харків (41129) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 347 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: ампула (9)
63,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (5)
81,82
Економія: -18,71 грн
63,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3), ампула (2)
69,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: ампула (6)
67,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
67,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2), ампула (7)
79,56
Економія: -20,32 грн
59,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: ампула (2)
64,20 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
67,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
63,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
82,50
Економія: -14,60 грн
67,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3)
63,80 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
60,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), ампула (4)
78,41
Економія: -18,47 грн
59,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
64,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (3), ампула (3)
72,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: ампула (1)
67,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
72,60 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
72,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (2)
69,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1), ампула (4)
65,00 грн