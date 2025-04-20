Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
293,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
134,17
Економія при броні: -8,08 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
200,21
Економія при броні: -21,95 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
297,22
Економія при броні: -36,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
143,59
Економія при броні: -8,02 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
165,73
Економія при броні: -17,77 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
270,04
Економія при броні: -12,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
250,50
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
153,00
Економія при броні: -25,20 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
188,00
Економія при броні: -30,00 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
278,00
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
188,00
Економія при броні: -41,00 грн
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
278,00
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
181,60
Економія при броні: -11,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
266,80
Економія при броні: -18,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
166,15
Економія при броні: -6,51 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
165,18
Економія при броні: -5,12 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
305,47
Економія при броні: -10,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
157,40
Економія при броні: -14,00 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
191,10
Економія при броні: -21,00 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
288,00
Економія при броні: -40,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
201,17
Економія при броні: -31,45 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
313,40
Економія при броні: -50,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
134,72
Економія при броні: -8,48 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
205,17
Економія при броні: -36,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
302,57
Економія при броні: -33,97 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
201,22
Економія при броні: -35,91 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
293,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
125,36
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
205,09
Економія при броні: -29,87 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
159,41
Економія при броні: -48,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
174,55
Економія при броні: -47,93 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
206,61
Економія при броні: -31,77 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
276,44
Економія при броні: -16,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
303,30
Економія при броні: -43,36 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
188,00
Економія при броні: -34,00 грн
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
278,00
Економія при броні: -31,80 грн