Львів (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
202,31
Економія при броні: -28,99 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
293,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
136,80
Економія при броні: -2,00 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
168,40
Економія при броні: -5,40 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
250,50
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
166,20
Економія при броні: -3,20 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
263,20
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
204,07
Економія при броні: -25,81 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
253,34
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
206,04
Економія при броні: -25,89 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
302,75
Економія при броні: -38,73 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
166,20
Економія при броні: -3,20 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
258,00
Економія при броні: -7,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
265,30
Економія при броні: -15,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
167,10
Економія при броні: -4,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
258,00
Економія при броні: -7,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
257,90
Економія при броні: -7,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
253,60
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
166,30
Економія при броні: -3,30 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я