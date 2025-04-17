Київ (адресу не вказано)
Доступно в 786 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
183,00
Економія при броні: -9,30 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
269,60
Економія при броні: -4,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
293,00
Економія при броні: -27,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
201,22
Економія при броні: -30,58 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
307,74
Економія при броні: -46,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
315,79
Економія при броні: -46,45 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
168,24
Економія при броні: -9,29 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
203,99
Економія при броні: -27,38 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
293,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
183,00
Економія при броні: -9,30 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я