Харків (адресу не вказано)
Доступно в 331 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
197,52
Економія при броні: -26,57 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
257,87
Економія при броні: -8,65 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
166,14
Економія при броні: -7,45 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
198,54
Економія при броні: -28,71 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
304,46
Економія при броні: -37,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
191,10
Економія при броні: -20,90 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
293,20
Економія при броні: -33,80 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
180,00
Економія при броні: -9,80 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
293,00
Економія при броні: -33,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
201,41
Економія при броні: -42,88 грн
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
247,95
Економія при броні: -10,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я