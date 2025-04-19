Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 222 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
171,51
Економія при броні: -26,01 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
293,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
99,19
Економія при броні: -10,55 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
300,70
Економія при броні: -39,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
177,59
Економія при броні: -12,92 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
320,94
Економія при броні: -22,47 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
158,80
Економія при броні: -1,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
253,50
Економія при броні: -13,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
168,20
Економія при броні: -10,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
258,00
Економія при броні: -18,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
198,74
Економія при броні: -20,45 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
305,43
Економія при броні: -44,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
153,47
Економія при броні: -6,33 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
198,17
Економія при броні: -29,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
130,37
Економія при броні: -10,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
158,80
Економія при броні: -1,10 грн
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
250,50
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
154,57
Економія при броні: -8,97 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
201,70
Економія при броні: -23,41 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
238,30
Економія при броні: -13,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
207,05
Економія при броні: -28,76 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
304,24
Економія при броні: -43,33 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
175,93
Економія при броні: -15,94 грн
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
305,22
Економія при броні: -50,46 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
173,29
Економія при броні: -16,76 грн
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
304,82
Економія при броні: -43,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
166,25
Економія при броні: -9,72 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
303,03
Економія при броні: -42,03 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
126,75
Економія при броні: -4,14 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
184,79
Економія при броні: -6,04 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
278,46
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
175,68
Економія при броні: -15,69 грн
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
264,56
Економія при броні: -46,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
293,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
207,34
Економія при броні: -14,19 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
302,72
Економія при броні: -38,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я