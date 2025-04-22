Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
194,40
Економія при броні: -23,30 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
293,20
Економія при броні: -31,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
174,60
Економія при броні: -3,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
263,00
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
293,20
Економія при броні: -31,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
265,46
Економія при броні: -29,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
194,50
Економія при броні: -23,40 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
293,20
Економія при броні: -31,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
186,58
Економія при броні: -11,39 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
306,72
Економія при броні: -42,46 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
194,50
Економія при броні: -23,40 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
293,00
Економія при броні: -31,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
203,68
Економія при броні: -30,84 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
306,57
Економія при броні: -43,96 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,00
Економія при броні: -14,00 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
196,50
Економія при броні: -25,40 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
293,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
297,48
Економія при броні: -39,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
132,29
Економія при броні: -13,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
178,70
Економія при броні: -7,60 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
197,70
Економія при броні: -20,59 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
299,66
Економія при броні: -37,20 грн