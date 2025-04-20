Левоміцетин (Laevomycetin)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,63
Економія при броні: -7,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
80,50
Економія при броні: -2,68 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
81,81
Економія при броні: -3,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,60
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Левоміцетин таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
71,47
Економія при броні: -0,47 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,80
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
80,50
Економія при броні: -2,67 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,60
Економія при броні: -0,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
74,00
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
74,07
Економія при броні: -10,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
80,90
Економія при броні: -10,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
74,04
Економія при броні: -11,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
76,13
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
79,87
Економія при броні: -2,98 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
77,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
70,47
Економія при броні: -2,57 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,60
Економія при броні: -0,60 грн