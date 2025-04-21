Левоміцетин (Laevomycetin)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
75,22
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,90
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
75,07
Економія при броні: -6,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,90
Економія при броні: -1,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,00
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
73,75
Економія при броні: -5,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
74,00
Економія при броні: -5,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,90
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,00
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
74,77
Економія при броні: -3,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
74,54
Економія при броні: -3,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,00
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
81,46
Економія при броні: -10,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
82,90
Економія при броні: -11,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,90
Економія при броні: -1,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Левоміцетин таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум