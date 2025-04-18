Левоміцетин (Laevomycetin)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 255 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
74,78
Економія при броні: -2,46 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Левоміцетин таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
74,14
Економія при броні: -12,48 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
83,01
Економія при броні: -17,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,00
Економія при броні: -0,90 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
80,66
Економія при броні: -12,93 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
81,18
Економія при броні: -25,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,60
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
76,18
Економія при броні: -3,48 грн