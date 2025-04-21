Левоміцетин (Laevomycetin)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
77,50
Економія при броні: -3,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
81,17
Економія при броні: -9,95 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,00
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
83,09
Економія при броні: -20,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
74,18
Економія при броні: -11,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,00
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,00
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,00
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
76,37
Економія при броні: -17,37 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
75,83
Економія при броні: -4,38 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
76,41
Економія при броні: -4,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
68,22
Економія при броні: -9,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,60
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
82,07
Економія при броні: -4,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
73,90
Економія при броні: -2,42 грн