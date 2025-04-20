Левоміцетин (Laevomycetin)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,00
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
71,47
Економія при броні: -0,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
82,08
Економія при броні: -7,33 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
81,50
Економія при броні: -18,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
80,34
Економія при броні: -7,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
81,82
Економія при броні: -9,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,60
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
75,68
Економія при броні: -3,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Левоміцетин таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
76,30
Економія при броні: -14,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,60
Економія при броні: -0,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
83,17
Економія при броні: -20,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
82,52
Економія при броні: -20,31 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,00
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
83,27
Економія при броні: -20,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум