Левоміцетин (Laevomycetin)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
81,33
Економія при броні: -3,58 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Левоміцетин таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
81,62
Економія при броні: -3,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,00
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,80
Економія при броні: -2,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,00
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
74,26
Економія при броні: -7,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
82,35
Економія при броні: -4,94 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
82,80
Економія при броні: -5,39 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,00
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
81,75
Економія при броні: -11,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
81,82
Економія при броні: -11,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
80,95
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
82,61
Економія при броні: -4,75 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
84,02
Економія при броні: -16,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,00
Економія при броні: -1,30 грн