Левоміцетин (Laevomycetin)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
81,57
Економія при броні: -7,76 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
81,44
Економія при броні: -7,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
69,52
Економія при броні: -4,68 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
79,50
Економія при броні: -2,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,00
Економія при броні: -0,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
77,21
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
81,35
Економія при броні: -3,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,60
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
78,39
Економія при броні: -4,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
73,83
Економія при броні: -3,94 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
75,75
Економія при броні: -12,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
74,64
Економія при броні: -5,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
72,73
Економія при броні: -3,61 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
77,27
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
68,78
Економія при броні: -5,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
67,47
Економія при броні: -4,64 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
67,38
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Левоміцетин таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
80,91
Економія при броні: -3,10 грн