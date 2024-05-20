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Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, №1 - Запоріжжя (144397) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (4)
18,61
Економія: -0,61 грн
18,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
17,47
Економія: -0,87 грн
16,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
18,08
Економія: -2,63 грн
15,45 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
18,93
Економія: -3,93 грн
15,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (5)
18,94
Економія: -3,49 грн
15,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
18,31 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (15)
15,84
Економія: -0,84 грн
15,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
18,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (2)
17,90
Економія: -1,15 грн
16,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (6)
17,45
Економія: -1,48 грн
15,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (3)
17,46
Економія: -1,49 грн
15,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (3)
18,08
Економія: -2,63 грн
15,45 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
16,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
16,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
18,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (3)
17,60
Економія: -1,69 грн
15,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
16,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (5)
17,88
Економія: -1,05 грн
16,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (1)
16,12
Економія: -1,32 грн
14,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (7)
15,05 грн