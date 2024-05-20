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Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, №1 - Одеса (144397) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (13)
15,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (13)
15,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (6)
16,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (8)
15,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (4)
15,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (5)
15,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (5)
17,92
Економія: -1,98 грн
15,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (4)
11,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (10)
15,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
17,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (3)
17,19
Економія: -1,74 грн
15,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
13,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (10)
14,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
18,43
Економія: -2,48 грн
15,95 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (2)
17,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (2)
17,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (3)
16,36
Економія: -0,91 грн
15,45 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (7)
15,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (7)
15,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
17,38 грн