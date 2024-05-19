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Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, №1 - Львів (144397) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (2)
11,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (10)
15,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
17,42
Економія: -1,48 грн
15,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (10)
15,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
18,94
Економія: -3,49 грн
15,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
16,36
Економія: -0,91 грн
15,45 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
17,61
Економія: -2,16 грн
15,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
16,36
Економія: -0,91 грн
15,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
18,94
Економія: -3,49 грн
15,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (10)
11,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (10)
15,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
18,91
Економія: -3,46 грн
15,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (6)
16,36
Економія: -0,91 грн
15,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
18,93
Економія: -3,48 грн
15,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (4)
17,56
Економія: -1,61 грн
15,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
18,94
Економія: -3,49 грн
15,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
18,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (2)
18,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (5)
18,18
Економія: -2,73 грн
15,45 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (5)
16,06 грн