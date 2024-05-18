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Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, №1 - Харків (144397) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (9)
15,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
17,50 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
18,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
17,92
Економія: -2,47 грн
15,45 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
13,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (3)
17,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
18,10 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
18,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (6)
17,45
Економія: -2,00 грн
15,45 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
17,50 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (2)
17,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (4)
16,59 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
16,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
18,76
Економія: -2,82 грн
15,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
Всього: упаковка (3)
16,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (10)
15,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (3)
15,91
Економія: -0,47 грн
15,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (2)
12,16 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
18,03
Економія: -1,13 грн
16,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
17,49 грн