Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон, №1 - Одеса (144395) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
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Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95-А
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Умань, вул. Європейська, 7/1
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Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
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Гайсин, вул. 1-го Травня, 32
Подорожник
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Онуфріївка, вул. Центральна, 10
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Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
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Біла ромашка
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Лісники, вул. Ватутіна, 170
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