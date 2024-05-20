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Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон, №1 - Одеса (144395) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95-А
Всього: упаковка (1)
7,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Умань, вул. Європейська, 7/1
Всього: упаковка (12)
8,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
Всього: упаковка (3)
7,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Гайсин, вул. 1-го Травня, 32
Всього: упаковка (1)
7,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (3)
8,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Гнівань, вул. Лісова, 4
Всього: упаковка (5)
7,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
Всього: упаковка (1)
8,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Всього: упаковка (10)
7,56
Економія: -0,34 грн
7,22 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
10,23
Економія: -2,23 грн
8,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
Всього: упаковка (1)
8,67
Економія: -0,35 грн
8,32 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (5)
2,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
8,08
Економія: -1,49 грн
6,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
8,09
Економія: -0,51 грн
7,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135
Всього: упаковка (5)
5,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 29
Всього: упаковка (2)
7,01 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (6)
10,09
Економія: -0,30 грн
9,79 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (11)
10,11
Економія: -0,30 грн
9,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (5)
8,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (2)
7,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (4)
8,04 грн